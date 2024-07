NAZIONE, Ogbonna un'idea. Lovric, servono 12 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche La Nazione prende in consegna il tema Andrea Colpani e ribadisce come la Fiorentina abbia proposto al Monza un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di certe condizioni. E proprio intorno a questo aspetto ruota la trattativa. Perché Galliani potrebbe anche accettare la formula, ma le famose condizioni di cui sopra dovranno essere tutto sommato facili da raggiungere. La valutazione complessiva dell’affare si aggira poco sotto i 20 milioni di euro. La Fiorentina continua a essere fiduciosa, Palladino freme da Preston per avere notizie positive.

Spazio poi al capitolo Sandi Lovric, arrivato ieri nel ritiro austriaco dell'Udinese ma consapevole di aver chiuso un ciclo. A Firenze verrebbe di corsa, ma ancora ballano 3-4 milioni tra gli 8 offerti dalla Fiorentina e gli 11-12 che chiede l’Udinese. Mentre nelle ultime ore è tornato in ballo il nome di Tanner Tessmann, jolly di centrocampo del Venezia ormai mollato dall’Inter: la valutazione è di circa 6 milioni. In attesa di una decisione anche Kristian Thorstvedt, da tempo nel mirino di Pradè anche se probabilmente non è la prima scelta. In stand-by Vranckx, così come altre operazioni molto onerose (Bove, Rios e Cardoso) - si legge -. Infine, il quotidiano scrive che l'idea Angelo Ogbonna emersa in questi giorni non è campata per aria, ma può andare a completare il reparto essendo svincolato.