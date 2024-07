NAZIONE, Munteanu pronto a partire: destinazione Romania

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul fronte delle cessioni, si è registrata un'accelerazione improvvisa per Louis Munteanu. Come riporta sulle pagine odierne La Nazione, l'attaccante rumeno della Fiorentina potrebbe andare via a titolo definitivo.

Su Munteanu, infatti, c'è il Cluj che avrebbe trovato l'accordo con i viola per 2,5 milioni di euro. L'attaccante rumeno, dopo l'amichevole di stasera contro l'Hull City, dovrebbe rientrare con la squadra in Italia ma sarebbe solo di passaggio visto che raggiungerà la Romania in aereo per sostenere le visite mediche di rito.