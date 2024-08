NAZIONE, Lo spunto: "Squadra senz'anima: e i 5 cambi..."

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il responsabile delle pagine sportive de La Nazione Cosimo Zetti ha analizzato stamane sulle pagine del quotidiano lo 0-0 di ieri tra la Fiorentina e il Venezia. Ecco una parte del suo editoriale odierno: "Che la Fiorentina non sia più la Fiorentina di Italiano lo si vede subito. Che sia quella di Palladino è impossibile affermarlo, perché da quello che abbiamo visto in campo risulta difficile anche dare un giudizio. Va bene, il cantiere è ancora completamente aperto. Ma un passo in avanti rispetto alle due ultime gare ce lo saremmo aspettato.

Ci troviamo davanti a una squadra che è ancora una sorta di ibrido, stretta fra i ricordi della difesa a quattro e la novità di quella a tre, fra il dogma del possesso palla e un gioco che vorrebbe essere più in verticale. Insomma, una squadra senza una sua vera identità, leggera, quasi inconsistente. Nella ripresa Palladino ha effettuato cinque cambi, tutti ruolo su ruolo, cambiando tutto ma non cambiando niente, senza che la squadra riuscisse a salire di condizione e brillantezza. Alla fine, un risultato giusto per la pochezza della partita vista, ma soprattutto, e questo è quel che ci preoccupa di più, una squadra senz’anima che esce a testa bassa dal terreno di gioco"