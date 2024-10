NAZIONE, L'ora del Vichingo: Beltran come nuovo jolly

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Servirebbe un jolly a Raffaele Palladino, scrive la Nazione in relazione all'infortunio patito da Albert Gudmundsson a Lecce e al conseguente stop dell'islandese. Il jolly c'è e si chiama Lucas Beltran: un calciatore ritrovato dopo l'ottima prova di Lecce (è subentrato proprio a Gudmundsson), condita anche con una rete nella ripresa. Centrale nella linea a tre alle spalle della punta, l'argentino ha dato segnali assolutamente positivi e incoraggianti. Lucidità di manovra, idee in fase di costruzione, sacrificio in fase di non possesso.

Tutti ottimi segnali per il periodo che verrà. Adesso c'è solo una domanda da farsi, scrive la Nazione: Beltran dà il meglio da 'sottopunta' o da attaccante? Questo il dilemma sul Vichingo, un rebus da risolvere per Palladino, che però nelle prossime settimane avrà bisogno proprio della duttilità dell'ex River Plate. Poi arriverà la finestra di mercato a gennaio e lì si tireranno le somme, anche se la Fiorentina non svenderà nessuno, specialmente il suo nuovo jolly.