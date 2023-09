NAZIONE, L'opinione: "Il calcio non è luogo senza cuore"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione di oggi de La Nazione, si trova anche un fondo a cura di Stefano Cecchi in merito alla vittoria contro l'Atalanta. Ne riportiamo un estratto: "Era il giocatore che non doveva esserci. Martinez Quarta per tutta l’estate era stato messo in vendita come un saldo di fine stagione e fino all’ultimo giorno sembrava dovesse andarsene. Non è andata così. E allora è inutile chiedersi perché sul terminare del primo tempo lui fosse lì, in quella frontiera di area avversaria non consona agli stopper, a metterla dentro alle spalle di Carnesecchi. Era lì perché il calcio non è luogo senza cuore".