NAZIONE, Jovic e le sfide per un 2023 da protagonista

Dopo la delusione Mondiale, Luka Jovic, ha fatto ritorno a Firenze, mettendosi come obiettivo la voglia di essere protagonista nel 2023. Un riscatto, scrive l'edizione odierna de La Nazione, che passerà da tre punti. Il primo è che non solo Cabral è sotto esame. Nonostante un finale di 2022 in crescendo, il 2023, per Jovic, dovrà essere l'anno della consacrazione in viola. Magari strappando una maglia da titolare proprio all'attaccante brasiliano. Secondo punto, sarà spingere la società a convincersi che quello fatto in estate era stato un vantaggiosissimo affare a livello finanziario. Il terzo punto, anche se scontato, saranno i gol. Jovic dovrà segnarne tanti, così da ricacciare davvero (e definitivamente) indietro il ricorso e il passato del connazionale Vlahovic.