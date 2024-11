NAZIONE, Italiana e fatta in casa: è la Viola di Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Bella, ambiziosa e pure "italiana". La Fiorentina che sta sbocciando in questa stagione è quella che aveva sempre voluto Rocco Commisso dal suo arrivo a Firenze, un mix di calciatori esperti e giovani in rampa di lancia. A sottolineare questo concetto è l'edizione odierna de La Nazione, che riparte dalle parole rilasciate ieri dal dg viola Ferrari a Radio Serie A: "Da quando è arrivato il presidente ci ha sempre detto che avrebbe voluto una squadra con tanti italiani, che potesse essere un bacino anche per la nostra Nazionale. Abbiamo tanti giocatori importanti, non solo Pietro Comuzzo che è un ragazzo splendido, ma altri: come Tommaso Martinelli o Luca Ranieri, tutti giocatori che vengono dal vivaio".

Il Viola Park come fiore all'occhiello di una politica societaria avviata ormai da anni. Kean è un punto fisso della nazionale di Spalletti, a cui si è aggiunto sorprendentemente Comuzzo, ma può tornare nel giro Colpani così come Bove è un pilastro dell'Under 21, dove al momento si trova Kayode. "Italiana e fatta in casa: la Viola a filiera corta", è il titolo con cui il quotidiano presenta l'approfondimento, dove si evince come il lavoro fatto dal club in questi anni verso i ragazzi stia dando eccome i suoi frutti.