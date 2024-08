NAZIONE, Fumata grigia con la Juventus per Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mentre Nico Gonzalez si allenava, a parte, al Viola Park, Fiorentina e Juventus si sono viste in videoconferenza per risolvere la questione legata al trasferimento in bianconero dell'argentino. Dall'incontro però non è ancora arrivata la fumata bianca anche se, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la trattativa rimane ben avviata. Pure oggi sono attesi nuovi confronti tra le due società con Thiago Motta che aspetta l'ex Stoccarda per la trasferta di lunedì sera contro il Verona. L'affare comunque sembrerebbe poter arrivare in porto anche se ad ora i 30 milioni più 5 di bonus messi sul tavolo dai bianconeri non sono esattamente i 40 richiesti da Commisso.

Non solo Nico, Fiorentina e Juventus stanno trattando anche il possibile approdo in viola di Kostic e, sarebbe un ritorno, Arthur. I piemontesi li considerano due esuberi, mentre a Firenze troverebbero il gradimento di Palladino. La questione riguarda soprattutto gli ingaggi che, in caso di arrivo in prestito, dovrebbero essere pagati in parte ancora dalla Juventus. Nonostante le trattative siano considerate separate, il passaggio del serbo e del brasiliano in viola potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa per Gonzalez. Anche perché senza contropartite tecniche i bianconeri dovrebbero sborsare i 40 milioni richiesti da Commisso. Infine da non sottovalutare il possibile inserimento dell'Atalanta, che rimane vigile, in caso di cessioen di Koopmeiners.