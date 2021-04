NAZIONE, Firenze vuole il rilancio. E Commisso lo sa

In vista della partita di domani contro la Juventus, che può essere un'occasione per provare a portare a casa altri punti determinanti in chiave salvezza, La Nazione sottolinea come Rocco Commisso sappia bene che, passato il periodo dell'estasi a scatola chiusa, i tifosi viola si aspettano un rilancio sul campo da gioco. Tutte le iniziative extracalcistiche vengono valutate e tenuti in considerazione, ma due stagioni tanto sofferte hanno azzerato molte speranze. Così tutti sono in attesa che il presidente esponga il proprio pensiero, magari a salvezza matematica raggiunta.