NAZIONE, Con il Friburgo l'attenzione è tutta su Chino e Beltran

Oggi pomeriggio dopo la presentazione ufficiale di Andrea Colpani al Viola Park, la Fiorentina volerà in Germania per giocare l'ultima amichevole pre stagione contro il Friburgo.

Come riporta La Nazione, Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat molto probabilmente rimarranno a Firenze visto che entrambi hanno la testa altrove. L'attenzione per la gara di domani sarà riservata ai due argentini, Lucas Beltran e Martinez Quarta. L'attaccante è apparso più in forma del Chino nel test contro il Grosseto, ma Palladino chiamerà Quarta a fare gli straordinari in vista dell'esordio in campionato contro il Parma.