NAZIONE, Colpani e il patto 'doppia cifra' con Palladino

Non solo mercato: su la Nazione spazio al campo e a come stanno andando i primi giorni al Viola Park di Andrea Colpani: dopo il debutto contro il Grosseto, il nuovo acquisto della Fiorentina punta a mettere minuti nelle gambe anche contro il Friburgo sabato. La forma non è ancora la migliore, ma l'ex Monza sembra già essere a suo agio coi compagni e con l'ambiente.

Poi c'è l'intesa con Palladino, l'uomo che lo ha lanciato a Monza e che con lui è pronto a fare una scommessa: l'ha fatta con tutti i componenti della rosa, rivela la Nazione, ma col suo pupillo il tecnico ha voluto essere chiaro: se nella passata stagione le sue reti in Serie A erano state otto, l’obiettivo del classe ’99 per la prossima annata - dove ci sarà anche il percorso in Conference - dovrà essere quello della doppia cifra, un traguardo che il fantasista non ha mai raggiunto tra i professionisti e che in assoluto non centra dal 2019, quando vestiva la maglia della Primavera dell’Atalanta. Per il momento si tratta solo di un’idea ma proprio in virtù del fatto che non vede l’ora di vederlo subito all’opera, l’allenatore sta seriamente pensando di gettare nella mischia (e dal 1’) Colpani già alla prima giornata contro il Parma