MESSAGGERO, Roma: occhi su Ikonè

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gli esterni, sia difensivi che offensivi della Roma, hanno dato poche garanzie prima a Josè Mourinho e poi a Daniele De Rossi così, secondo quanto scritto questa mattina da Il Messaggero, i giallorossi stanno pensando di rinnovare le corsie laterali. Se come terzini la situazione è complicata visto che i capitolini si erano interessati prima a Di Lorenzo, che il Napoli ha ribadito essere incedibile, e poi a Bellanova il cui valore di mercato è di 20 milioni, più facile per la Roma è arrivare ad un esterno offensivo. Con Dybala che non dà garanzie fisiche, El Shaarawy che ha nella discontinuità il suo tallone d'Achille e Zalesky che potrebbe essere ceduto, Ghisolfi si sta guardando intorno.

Tra i profili su cui il Direttore Sportivo dei gilallorossi ha messo gli occhi ci sarebbero Zhegrova del Lille e Jonathan Ikoné della Fiorentina, oltre a Boga del Nizza.