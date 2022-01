LA STAMPA, Vlahovic-Juve, determinanti gli agenti

La Stampa scrive del possibile approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus. Secondo il quotidiano i sette giorni che separano il mercato dal gong sono pochi per immaginare un accordo semplice, ma il solo spiraglio spinge la Juve valutare l'ipotesi. Per il club bianconero, d'altro canto, non sarebbe uno strappo alle linee finanziarie tracciate, ma un'anticipazione dell'investimento già previsto per giugno. Determinante, per l'ultima parola, l'arrivo degli agenti di Vlahovic in Italia, specie - se la Juve è già il futuro - per la Fiorentina in bilico tra comprensibile disappunto e necessità di evitare il rischio di perdere il calciatore a scadenza o, indugiando, svenderlo per scongiurare il rischio.