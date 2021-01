LA REPUBBLICA, Falsa partenza e qualche rimpianto

La Repubblica, in edicola, scrive di falsa partenza per la Fiorentina, che all'Olimpico contro la Lazio è andata subito sotto per via del gol di Caicedo, avvalorato poi dal raddoppio di Immobile. Nonostante i tentativi di Prandelli di andare oltre il concetto del 3-5-2. Segna ancora Vlahovic, il quale ha toccato pochi palloni provando però sempre la giocata vincente. Tuttavia non basta. Qualche rimpianto per la squadra viola in quanto consapevole di aver sfiorato il pareggio contro i biancocelesti, concreti al punto giusto ma lontani da quella macchina praticamente perfetta della prima parte della scorsa stagione.