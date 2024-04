LA NAZIONE, Un'Europa da conquistare e un trofeo da alzare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il calcio nella sua semplicità è anche banale, come banale è la ricerca del gol perduto che ai viola manca - sottolinea La Nazione -. E non si tratta solo degli attaccanti, perché il confronto tra l’inizio della stagione del campionato (anno 2023) e questi primi mesi del 2024 è impietoso: Gonzalez 7 reti come Bonaventura, entrambi a segno una sola volta nel 2024. Rimane quindi banale dirlo, ma la Fiorentina per passare il turno col Viktoria Plzen dovrà tornare a segnare e, soprattutto, evitare di correre i rischi che talvolta si procura da sola.

E potrebbe variare la strategia di Italiano. Dal possesso palla insistito, alla necessità di far uscire dal guscio il Viktoria Plzen per evitare di sbattere contro un muro, come avvenuto nella gara di andata. E prima di tutto, bisognerà disinnescare titubanze ingombranti e mettere nell’armadio gli spettri che potrebbero annebbiare la testa dei giocatori - si legge -. Spettri pericolosi, ma questa Fiorentina ha qualità maggiori che dovranno comunque essere certificate in campo. Aggressività e approccio giusto le due condizioni essenziali. Il resto verrà da solo. Anche perché la squadra di Italiano oggi scende in campo per due obiettivi, che alla fine coincidono: la necessità di continuare il percorso in Conference, per guadagnarsi un posto in Europa la prossima stagione. Ma soprattutto di proseguire il cammino per alzare il primo trofeo dell’era Commisso, che manca dalla bacheca della società viola ormai da tempo immemore.