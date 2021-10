LA NAZIONE, Tegola Nico. E si temono altri esclusi

Come riporta La Nazione, stop per Nico Gonzalez, asintomatico ma positivo al Covid, squadra in bolla e stamani nuovi tamponi: si è improvvisamente complicata la vigilia di Lazio-Fiorentina ed è alta l’attesa per i test medici che potrebbero imporre altre esclusioni. Quanto alle squadre, si sta rivelando dura per Sarri ripetere altrove l’alchimia strepitosa che innescò il decollo del Napoli, mentre a Firenze Italiano sta cercando di riprendere il filo di un discorso interrotto per il frastuono del caso Vlahovic e dalla successiva sconfitta di Venezia al termine della peggiore prestazione viola in questa stagione.