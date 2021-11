LA NAZIONE, La strategia di Commisso sul mercato

Secondo La Nazione, l’intenzione della Fiorentina in vista di gennaio è di puntare su giocatori italiani o stranieri ma che giochino in A: i rischi di inciampare sui rischi dell’inserimento in corsa sono tanti. Commisso è in arrivo a Firenze nel fine settimana per immergersi in un mese viola: i nomi di Berardi e Scamacca (con Orsolini e Borja Mayoral da tenere sempre presenti) restano attuali.