LA NAZIONE, Domani possibile rinnovo Italiano

La Nazione si sofferma sul vertice che avrà luogo domani tra la dirigenza viola e Vincenzo Italiano. Tra gli scenari possibili c'è quella del contratto da rinnovare che resta una variabile da non sottovalutare - si legge - Un accordo più lungo apparirebbe per tutti come una garanzia di fiducia e di programmazione a più lunga scadenza, mentre un contratto in scadenza fra dodici mesi lascia sempre spazio a interpretazioni ’in corsa’ che profumano di incertezza. Incertezza magari legata a risultati al di sotto delle aspettative o a scelte da condividere che però non soddisfano in pieno una delle parti in causa.