LA NAZIONE, Atalanta tritatutto. Viola, chiuditi

La missione principale della Fiorentina - spiega La Nazione - è aumentare gli 8 punti di vantaggio sul Cagliari. Oggi a Firenze si presenta un'Atalanta che, se in giornata, può tritare quasi chiunque, sfrecciando a bordo dei suoi 68 gol in campionato. I viola dovranno organizzarsi in chiusura sperando di poter colpire negli spazi e coltivando con pazienza le opportunità in contropiede. Anche se senza Ribery sarà più complicato trovare delle scorciatoie nelle situazioni complicate.