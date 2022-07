LA NAZIONE, Antognoni: "Passarella? Vi spiego"

Nell'edizione di stamani, La Nazione lascia spazio anche alla difficile situazione che riguarda Daniel Passarella. Si è infatti sparsa la notizia che il Caudillo sia affetto da una pericolosa malattia, così diversi suoi ex compagni in viola si sono presto messi in contatto con lui. Tra questi anche Giancarlo Antognoni, le cui parole su Passarella sono state riportate dal quotidiano fiorentino: "Ho letto anche io la notizia, e subito mi sono messo in contatto con l'Argentina. E' vero, ha qualche problemino, ma non come si sta dipingendo tutto il quadro. Non è grave come si dice. Lui è un lottatore vero e sono sicuro che supererà questo momento. Non siamo più ragazzini e qualche acciacco può accadere".