LA NAZIONE, 21 buoni motivi per vincere domani

La Nazione questa mattina stila un elenco, in ordine alfabetico, con 21 buoni motivi per cercare la vittoria domani contro l'Udinese alla Dacia Arena. Alcuni dei quali: la A di "Astori" che scatena un mulinello di emozioni ripensando a quel 4 marzo 2018; B come serie "B" ossia lo spettro che domani pomeriggio si agiterà allo stadio bianconero; D di "De Paul", oggetto del desiderio di tanti tra cui la Fiorentina; E come "Eysseric" su cui nessuno avrebbe scommesso ma che si è rivelato un uomo serio che non molla mai; M come "Montiel", l'uomo della Provvidenza che regalò la vittoria in Coppa contro i bianconeri e il quale ieri ha effettuato la visita di idoneità e che sarà a disposizione; P di "Prandelli", in cerca dei 40 punti e sul cui futuro ci si soffermerà solo dopo; R di "Ribery" che scalpita e ha voglia di tornare in campo; infine Z di "zero" e cioè le partite giocate per intero da Callejon che magari, col forfait di Kouame, potrebbe essere chiamato a gara in corso.