IL FATTO, Lotta imposte: alla fine vincerà Lotito

Giungono novità riguardo il "salva calcio", la norma che prevede che le società di calcio indebitate potrebbero pagare tutto in comode rate nei prossimi 5 anni senza penalizzazioni in classifica o sanzioni penali, ma con giusto multa del 3%. Come riportato da il Fatto Quotidiano, quest'ultima descritta, diventerà legge. Esattamente ciò che voleva il presidente Lotito, che alla fine dovrebbe ottenere ciò che desiderava nonostante il veto di non uno, ma due ministri del Governo. Un gol di rapina, scrive il quotidiano, quando nessuno più se l'aspettava. La Fiorentina dal canto suo, ha sempre portato avanti la battaglia contraria.