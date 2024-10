GAZZETTA, Valanga viola con Cataldi e Colpani

FirenzeViola.it

"Il colore viola comincia ad essere sempre più presente sul foglio del campionato. La Fiorentina ne fa sei al Lecce a casa sua. Ed è un segnale importante. Non succedeva dal 1966 aVenezia. Fu un 6-2, stavolta è un 6-0 che porta la squadra di Raffaele Palladino a sedersi al tavolo delle grandi come le impone una campagna acquisti sontuosa e ricca di colpi".

Si apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport di analisi del match del Via del Mare vinto dalla Fiorentina per 6-0. Una vittoria, la prima stagionale lontano dal Franchi, che non parte sotto i migliori auspici perché dopo 5 minuti Gudmundsson è costretto al cambio per un problema ai flessori e Kean, che rimane eroicamente in campo fino all'intervallo, al 27' subisce un torsione innaturale della caviglia. Vittoria gigliata che porta la doppia di firma di Cataldi e Colpani e il timbro di Beltran, bravo ad entrare a freddo al posto dell'islandese, e Parisi che segna poco dopo aver messo piede sul terreno di gioco. Palladino con questo 4-2-3-1 ibrido ha trovato il vestito giusto da far indossare alla Fiorentina. La squadra viola adesso ha un'identità, gioca in verticale, si propone con coraggio sulle fasce e ha una difesa, cresciuta lungo le rive dell'Arno, che con Comuzzo e Ranieri ha trovato una grande solidità.