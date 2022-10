GAZZETTA, Su Parisi piomba la Juve: il punto

Novità riguardanti il futuro di Fabiano Parisi, obiettivo di mercato, tra le altre, anche della Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino di proprietà dell'Empoli è finito nel mirino della Juventus, passata ora in pole position per accaparrarsi il talentuoso difensore. La collaborazione, ormai storica, tra le due società, scrive la Rosea, potrebbe facilitare il completamento dell'operazione.