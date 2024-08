GAZZETTA, Scampato pericolo: Viola, impalcatura da sistemare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'analisi dell'1-1 scaturito ieri tra Parma e Fiorentina, La Gazzetta dello Sport afferma che se si guarda il punteggio dal punto di vista dei ducali ci sono parecchi rimpianti per i troppi gol sbagliati, mentre se lo si guarda con gli occhi di un simpatizzante viola non si può che ringraziare per lo scampato pericolo. La squadra di Pecchia al ritorno nella massima serie ha dimostrato di poterci stare, la Fiorentina, invece, è ancora un cantiere. Palladino chiede determinate cose, pretende che i difensori abbiano il coraggio di affrontare gli avversari nell’uno contro uno, ma i suoi messaggi, per adesso, non sono stati completamente recepiti - scrive la Rosea -.

Di fronte a un avversario arrembante la Fiorentina è andata subito in difficoltà e non ha avuto la forza di ribattere colpo su colpo. Un primo tempo senza tracce per la viola, nella riprese invece c'è stata la reazione. Anche se, a livello di gioco, non è stata veemente. Soltanto il gioiello su punizione di Biraghi ha salvato la squadra che, senza questa meravigliosa esecuzione, sarebbe probabilmente rimasta a secco. Il pallone girava con troppa lentezza da destra a sinistra, e il Parma ha sempre avuto il tempo per coprire gli spazi. Altro problema per la Fiorentina: poco pressing e, di conseguenza, poche occasioni per le ripartenze. Certamente la Fiorentina, con gli ultimi acquisti sul mercato, avrà l’opportunità di sistemare l’impalcatura. Palladino avrà parecchio lavoro da fare, soprattutto per rendere imprevedibile la manovra offensiva e per velocizzare l’azione.