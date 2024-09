GAZZETTA, Preoccupante la Viola: perse tutte le certezze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Quando le fasi difensive sono ancora così imperfette, succede che a vincere una partita sia chi ha più peso e qualità davanti". Si esprime così La Gazzetta dello Sport sulla vittoria di ieri dell'Atalanta contro la Fiorentina, riassumendo il motivo del ko dei viola: "E ieri l'Atalanta ne ha avuti di più - prosegue la Rosea -. Lookman i mal di pancia li ha fatti venire alla Fiorentina. Che il suo uomo gol lo ha trovato, ed è al secondo di fila anche in campionato: ma Kean, che nel pirmo tempo ha tenuto quasi da solo in balia dei suoi strappi l'Atalanta, ha avuto collaborazione concreta solo dall'altro mezzo attaccante, che poi punta non è, ovvero Gosens, decisivo su entrambi i gol viola. E l'ha avuta solo per un'ora scarsa.

[...] Vittima di distrazioni soprattutto individuali, la Viola ha come perso tutte le certezze che stava cercando di recuperare dopo un avvio di stagione zoppicante. E a questo punto preoccupante, con la classifica dimagrita dalla prima sconfitta dopo 5 pareggi stagionali. [...] Una Viola più solida e densa che propositiva, pur con qualche idea in più rispetto al passato: ma solo per 45 minuti".