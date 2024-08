GAZZETTA, Per la difesa spunta il nome di Smalling

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In entrata la società viola sta lavorando in queste ore per portare un difensore sulle sponde dell'Arno. I viola vorranno anticipare l'arrivo di Nicolas Valentini dal Boca Juniors e per farlo potrebbero dare alla società argentina un conguaglio (si parla di 2 milioni di euro).

La pista alternativa è prendere un difensore d'esperienza e tra questi ci potrebbe essere lo svincolato Joel Matip. Un altro nome, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quello di Chris Smalling. Il giocatore è in uscita dalla Roma e non ha un valore alto di mercato, l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio visto che il difensore inglese prende 3,8 milioni di euro a stagione.