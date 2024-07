GAZZETTA, Non solo Kean. La Viola spinge per Lucca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le manovre in attacco non sono finite, scrive stamani La Gazzetta dello Sport a proposito della Fiorentina. L'idea della società viola è quella di lasciar partire Nzola e poi puntare su un altro centravanti come per esempio Lorenzo Lucca: per il giocatore serve una cifra attorno ai 15 milioni di euro, ma la Fiorentina vorrebbe spenderne 12/13. Nei prossimi giorni però è atteso un nuovo contatto fra la dirigenza viola e l’agente del calciatore, Beppe Riso, per capire la fattibilità dell’operazione. L’attaccante intanto avrebbe già mostrato il proprio gradimento a un eventuale trasferimento in riva all’Arno.