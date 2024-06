GAZZETTA, Mister, Nico e ambizione: ACF riparte da tre

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che la Fiorentina riparte da tre. Da Raffaele Palladino, presentato ieri un po' a sorpresa dopo la firma fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno. Da Nico Gonzalez, blindato proprio in conferenza da Pradé che ha detto: "Al 99% è incedibile e rimane qui". Infine dall'ambizione di alzare l'asticella, spiegata a chiare lettere sia da Ferrari che da Pradè. A questo si aggiunge anche il pensiero di Rocco Commisso che dagli USA ha ringraziato tutti e soprattutto ha confermato la non volontà di vendere e lasciare la Fiorentina.