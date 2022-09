GAZZETTA, Mercato di sostanza: 6,5 ai viola

La Gazzetta dello Sport dà 6,5 in pagella al mercato della Fiorentina. Alla rinuncia di Torreira è seguito l’investimento per Mandragora, mentre Jovic ha preso il posto di Piatek. E a sua volta Dodo ha rilevato lo spagnolo Odriozola. Di sostanza anche l’acquisto di Barak - si legge - , mentre è fallito in extremis l’assalto a Nikolaou e Bajrami. Cambio di volti anche tra i pali: fiducia a Gollini, in alternativa a Terracciano. Il ritorno nelle competizioni europee è la molla per un ambiente assetato di rivincite e Italiano è chiamato a chiedere un ulteriore salto di qualità ai suoi.