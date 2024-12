GAZZETTA, La Viola non vince più. Segnali d'allarme

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Lucca-Thauvin per il ribaltone, la Fiorentina non vince più", s'intitola il commento al ko casalingo della Fiorentina contro l'Udinese, sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Non è stato il saluto casalingo al 2024 che la Fiorentina sperava, scrive la Rosea. La squadra di Palladino cade per la prima volta al Franchi (non succedeva da marzo contro il Milan) e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Bologna, proprio alla vigilia non di Natale ma della trasferta più sentita, e forse temuta, del campionato, a Torino con la Juve, che nel frattempo ha piazzato l’aggancio - si legge -. I segnali di allarme suonavano da un po’, la Viola era riuscita a tenerli bassi con qualche vittoria di misura e una fiammata europea troppo eclatante ed effimera. E l’impatto psicologico, oltre che tecnico, della vicenda Bove potrebbe avere un certo peso.

La colpa dei viola, aggiunge la Rosea, è di non aver dato seguito all’ottimo inizio, perché l'avvio è stato perfetto o quasi. Proprio la presenza di Edoardo a bordocampo, nella panchina aggiuntiva, sembra dare inizialmente una spinta prepotente alla squadra, che però si esaurisce presto. Troppo presto. Soprattutto contro un’Udinese che resta in partita, che col passare dei minuti trova soluzioni e alza la pressione. La squadra di Runjaic approfitta di un erroraccio di Ranieri per rientrare in partita e poi se la prende, guidata da un meraviglioso Thauvin e da Lucca.