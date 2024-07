GAZZETTA, Kouamé: alla Fiorentina non bastano 8 mln per cederlo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È delle ultime ore la notizia di un'offerta concreta del Maiorca per Christian Kouamé: secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il club iberico che milita nella Liga avrebbe messo sul piatto circa 7-8 milioni per arrivare all'ivoriano. Una cifra che, come scrive la Gazzetta dello Sport, non basterebbe alla Fiorentina.

Secondo la rosea, il club di Commisso valuterebbe almeno 9 milioni un attaccante reduce da 2 reti nella scorsa stagione (10 in totale in 123 gare in maglia viola) e che, col rinnovo di contratto appena stipulato, risulta uno dei calciatori più pagati della rosa con 2,2 milioni. Nonostante questo, la Fiorentina non sembra deciso a cedere l'ex Genoa: per Palladino, in difficoltà nelle scelte soprattutto in avanti, dove ad oggi Kouame è l'unica riserva di Kean (Nzola è sempre più ai margini) l'ivoriano potrebbe essere una pedina non sacrificabile.