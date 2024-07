KOUAMÉ, Il Maiorca offre 7/8 mln. La Fiorentina ci pensa

Fonte: Niccolò Ceccarini

Tra le trattative in uscita per la Fiorentina, oltre alla questione legata a Milenkovic, per il quale potrebbe arrivare la fumata bianca nella giornata di oggi, potrebbe prendere vita la strada che porta Cristian Kouamè al Maiorca. La squadra spagnola avrebbe pronta un'offerta per il giocatore ivoriano che si aggira sui 7-8 milioni. Un interesse concreto dunque che la Fiorentina starebbe valutando seriamente. Sul giocatore ex Genoa, ci sarebbe anche la pista dell'Union Berlino, anche se appare per il momento meno calda.