GAZZETTA, Jovic: l'avversario più tecnico per il Napoli

All'interno della partita tra Fiorentina e Napoli, ci sarà un ulteriore sfida: quella tra i due attaccanti, Luka Jovic contro Victor Osimhen. Quanto al serbo, riporta stamani La Gazzetta dello Sport, sarà l’avversario più tecnico da affrontare in questo avvio di stagione per gli azzurri. Ha tutti i crismi del vero centravanti, già mostrati nel match con la Cremonese. Anche se si muove in spazi brevi, ha comunque dimostrato di poter essere decisivo. Ma come detto da Vincenzo Italiano, si tratta di un attaccante che “va riattivato”, per questo il tecnico viola lo ha risparmiato nella partita di giovedì.