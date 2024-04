GAZZETTA, Italiano deve cambiare tanto. C'è un rischio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport scrive che per arrivare in semifinale di Conference League la Fiorentina dovrà rimediare a tutte le continue imperfezioni della partita ieri. Non è un’impresa impossibile - si legge - però vanno cambiati tempi, mosse, personalità e convinzioni, altrimenti si rischia anche a Firenze di finire senza reti e poi decidere tutto ai rigori. L’obiettivo del Viktoria Plzen è proprio quello di raggiungere i penalty, visto che la squadra ceca è tecnicamente inferiore ma sa esaltare le sue virtù: anche nel turno precedente con il Servette fece un doppio 0-0 per poi passare ai penalty.

C’è tempo e ci saranno le riflessioni di Italiano nel rivedere la gara di ieri in cui ha ricavato il nulla - conclude la Rosea - ed evitato quanto meno la beffa. Ma non può essere una gran consolazione.