GAZZETTA, Gudmundsson tra Bergamo e tribunale

© foto di pietro.lazzerini

Settimana anomala per Albert Gudmundsson che lunedì è partito per Reykjavik per assistere ai due giorni, oggi e domani, di processo in Islanda per cattiva condotta sessuale e che domenica potrebbe vederlo impegnato nella trasferta di Bergamo con la maglia della Fiorentina. Dopo il lavoro svolto al Viola Park il nuovo numero 10 gigliato ha continuato ad allenarsi anche in Islanda grazie ad un fisioterapista e preparatore atletico che sono partiti con lui. Segnali che sia il giocatore che la Fiorentina hanno voglia di vedere l'esordio dell'ex Genoa in maglia gigliata domenica al Gewiss Stadium contro l'Atalanta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Gudmundsson dovrà difendersi dall'accusa di cattiva condotta sessuale per dei fatti risalenti all'estate del 2023. Il numero 10 viola è apparso tranquillo e si è sempre dichiarato innocente. In questi due giorni di udienze verranno ascoltati i testimoni e poi ad ottobre ci sarà la sentenza che potrà comunque essere impugnata da ambedue le parti entro novembre. In caso di ricorso il processo di secondo grado si svolgerà a giugno 2025, a stagione calcistica terminata.

Tornando al campo, Gudmundsson ha sempre dato piena disponibilità in vista del match contro l'Atalanta. Sabato sarà Palladino a scegliere se portarlo a Bergamo o no. Al momento sembra difficile non vederlo tra i convocati come sembra improbabile che possa scendere in campo da titolare, per lui potrebbe esserci l'esordio nella ripresa.