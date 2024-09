GAZZETTA, Gudmundsson pronto al debutto già domenica

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport dedica di stamani dedica uno spazio alla Fiorentina e in particolare a due dei principali colpi dell'estate, Andrea Colpani e Albert Gudmundsson: se del primo si sottolinea come ancora sia lontano dalla sua forma migliore, sull'islandese la rosea parla di un debutto sempre più vicino. Impegnato in patria con le note vicende processuali, Gud tornerà in Italia solo venerdì, a meno di quarantotto ore da Atalanta-Fiorentina (in programma domenica prossima alle 15).

L'ex Genoa sta però bene dal punto di vista fisico e ha risolto il problema al polpaccio. Dal suo rientro sarà una corsa contro il tempo: Palladino vorrebbe farlo debuttare già domenica, schierandolo per una porzione di match a Bergamo e dandogli in pratica le redini della fase offensiva, in una posizione e con dei compiti simili a quelli che gli richiedeva Gilardino a Genova.