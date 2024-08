GAZZETTA, Gudmundsson: l'Inter tenta il Genoa con Arnautovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson-Inter è una pista di mercato riaccesa nelle ultime ore, tanto che la Gazzetta dello Sport parla di una possibile beffa per la Fiorentina, da tempo sull'islandese del Genoa. Il caso, scrive il quotidiano, è avvolto dal mistero, il calciatore sembrava a un passo dai viola, ma adesso è ritornata prepotentemente la squadra nerazzurra, che non ha ancora abbandonato l'idea di mettere le mani sul classe '97 Il club milanese non può permettersi di prendere Gudmundsson se non in prestito, per ovvie ragioni economiche e per quanto riguarda il processo penale che deve affrontare in autunno.

E il Grifone dal canto suo ha già chiarito di non essere interessato all'inserimento di contropartite nell'affare ma solo di cash sonante per piombare sull'attaccante post-Retegui. Eppure - come rivelato dalla rosea - l'Inter potrebbe ancora giocarsi la carta Arnautovic, nome per altro appuntato sul taccuino di coach Gilardino in persona, con la possibilità di uno scambio di prestiti che potrebbe di fatto prendere forma. Non tanto semplice, visto l'ingaggio pesante (3,7 milioni) dell'austriaco, ma la trattativa potrebbe decollare dalla prossima settimana.