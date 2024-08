GAZZETTA, Gudmundsson al centro della Viola di Palladino

Raffaele Palladino se lo è sognato la notte, poi il sogno si è trasformato in realtà perché ieri Albert Gudmundsson ha svolto le visite mediche di rito ed è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad accogliere il giocatore c'erano decine di tifosi per una trattativa che andava avanti da gennaio. Anche l'islandese è molto contento e non vede l'ora di iniziare la sua avventura in maglia viola. Gudmundsson, se dovesse raggiungere i 3,5 di bonus, diventerebbe con 28,5 milioni l'acquisto più caro della storia viola.