GAZZETTA, Gud assolto. Lui è felice, la Fiorentina anche

Non poteva che aprirsi con la sentenza su Albert Gudmundsson la pagina sulla Fiorentina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Il calciatore è stato assolto ieri dal caso che lo attanagliava sotto l'accusa di "cattiva condotta sessuale" e come ribadisce la Rosea, anche se dal canto suo il giocatore è sempre parso tranquillo circa la vicenda, l'arrivo della sentenza in suo favore non porta altro che un grosso sospiro di sollievo. L'accusa avrà ora tempo fino all'8 novembre per presentare ricorso ma, come spiegato ieri dall'avvocato, non è detto che ciò avvenga, visto che Gudmundsson è in pratica la seconda volta che viene ritenuto non colpevole, dato che inizialmente era stato perfino archiviato.

L'islandese ha atteso il verdetto da Firenze e poi si è sfogato sui social, sapendo che se la controparte non impugnerà davvero la sentenza, ieri ha la vicenda giudiziaria che lo riguardava è finalmente giunta al termine.