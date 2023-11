GAZZETTA, Franchi, il 14/11 parola al Tar: gli scenari

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport è presente questa mattina un focus legato allo stadio Franchi e al restyling dell'impianto che ancora continua a dividere: il progetto esecutivo per la ristrutturazione del Franchi è stato approvato, l’inizio dei lavori si avvicina e il dibattito in città si accende con le polemiche che si moltiplicano. Il quadro economico ad oggi approvato è di 151.308.000 euro. Con queste risorse, verranno realizzati tutti gli interventi di restauro delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, fra cui la torre Maratona e le scale elicoidali, le opere di realizzazione delle nuove gradinate per Tribune, Curva Fiesole e Ferrovia, i servizi igienici, la copertura dello stadio a partire dal lato Fiesole.

Ma cosa accadrà con le coperture della Maratona e della Curva Ferrovia? Martedì si riunirà il Tar del Lazio che dovrà decidere se restituire i 55 milioni definanziati. Con i soldi in più i problemi per le spese di copertura della Maratona e della Ferrovia sarebbero risolti. In caso contrario, dovranno essere individuate altre soluzioni: project financing, privati, prestiti del credito sportivo, un accordo con la Federcalcio in vista di Euro 2032, ma sono ipotesi che adesso possiamo solo immaginare.