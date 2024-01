GAZZETTA, Ecco Belotti. Per l'esterno tutto su Reyna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Belotti sbarcherà a Firenze. Da limare gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio dell'ex Torino, che a Roma percepisce 2,5 milioni(la Fiorentina ne dovrà quindi pagare circa 1,2), ma l'affare si farà. Prestito oneroso fino a giugno per il Gallo che ha scelto Firenze nonostante altre offerte importanti come quella del Betis Siviglia. Capitolo esterno d'attacco, il sogno dei viola è Albert Gudmundsson, ma difficilmente l'islandese lascerà a Genova. I liguri infatti chiedono 30 milioni e la Fiorentina al momento è arrivata ad offrirne 18. A meno di clamorosi colpi di scena l'affondo viola è destinato a fallire. Fiorentina che quindi ha puntato gli occhi sul giovane statunitense, classe 2002, del Borussia Dortmund Giovanni Reyna. L'americano ha avuto alcuni problemi fisici e da quando è rientrato in rosa ha disputato poche partite.

Solo 11 infatti le presenze, solo una dal primo minuto, e zero reti per lui in questa stagione. Il ragazzo però ha certamente delle qualità e in attacco, anche se nasce trequartista, può svolgere vari ruoli. La Fiorentina proverà ad affondare il colpo in queste ultime ore di mercato, anche se su di lui c'è l'interesse anche di altri club. Infine l'ultimo nome sulla lista dei viola è quello di Largie Ramazani dell'Almeria. Gli spagnoli sono disposti a cederlo e lui vorrebbe continuare a giocarsi le sue carte in Europa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.