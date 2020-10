GAZZETTA, Chiesa, Juve deve vendere. Ma aria di sì

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole prendere Chiesa, la Fiorentina per mantenere la parola data è disposta a cederlo e il giocatore vuole andare a Torino. Ma la questione è condizionata dai conti. Se Rugani infatti è pronto ad accasarsi al Rennes, resta tutto bloccato sul fronte Khedira, Douglas Costa e De Sciglio, di cui la Juve ha parlato anche coi viola senza arrivare a una soluzione. Sta ai bianconeri decidere se prendere comunque Chiesa nel caso la campagna dei risparmi non porti risultati. Potrebbe anche essere chiesta un’ulteriore dilazione nei pagamenti o soluzioni più articolate, ma la sensazione è che i venditori e gli acquirenti siano decisi ad arrivare in fondo.