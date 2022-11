GAZZETTA, Boga-Leicester: si lavora al prestito

Non solo la Fiorentina. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anche il Leicester avrebbe messo gli occhi su Boga. Lo stesso giocatore, cambiando aria, potrebbe ritrovare la forma migliore. Non va dimenticato che nel gennaio 2022 la l'Atalanta lo prese in prestito dal Sassuolo ma con un obbligo di riscatto a 22 milioni più due di bonus. Il rischio di una minusvalenza dunque al momento sarebbe concreto. Ecco perché la soluzione Leicester potrebbe rivelarsi quella giusta per tutte le parti.