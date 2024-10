GAZZETTA, Beltran e Dybala: amici ma avversari in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un’amicizia nata per le vie di Córdoba grazie a Federico, fratello maggiore di Beltrán, è il sentimento che lega il "Vikingo", attaccante viola che stasera, visto l’infortunio di Gudmundsson, prenderà posto sulla trequarti, e Dybala, fantasista della Roma. Come approfondisce nelle sue pagine La Gazzetta dello Sport, i due sono diventati grandi amici già in Argentina, ma hanno coltivato il loro rapporto anche dopo il trasferimento della Joya in Italia, a Torino, dove Federico, fratello di Beltrán, ha persino vissuto per alcuni mesi a casa dell’ex juventino.

Beltrán vede in Dybala un idolo calcistico ed è stato vicino a vestire la sua stessa maglia due stagioni fa, precisamente nell’estate del 2023, quando il suo trasferimento in maglia gigliata rischiò di saltare per un inserimento in extremis della Roma, che però non andò a buon fine. Amici fuori, ma avversari in campo, dove stasera saranno pronti a darsi battaglia.