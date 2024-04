GAZZETTA, Atalanta e Viola se la giocano all'attacco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport presenta la partita tra Atalanta e Fiorentina di domani come una sfida che si annuncia a colpi offensivi. Questo perché si tratta di due squadre che fanno del calcio offensivo un loro mantra e se non decideranno di smentirsi, anche al Gewiss Stadium sarà così. Scamacca, Lookman, De Ketelaere e ora anche Bilal Touré: la squadra di Gasperini arriva carica alla sfida. La Fiorentina proverà a impedirglielo con la solita filosofia coraggiosa, offensiva.

Italiano chiederà attenzione nella fase difensiva, senza le distrazioni in cui i viola sono caduti spesso in questa stagione, ma anche un atteggiamento non rinunciatario. A Salerno buona parte del reparto offensivo viola è rimasta a riposo, per problemi fisici o condizione non ottimale: Gonzalez, Beltran e Belotti non sono neanche partiti, Kouamé ha giocato solo gli ultimi 20’, sufficienti per griffare la gara. Ora Italiano spera di averli tutti.