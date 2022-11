GAZZETTA, Asse Genova-Firenze. Sabiri e Zurko...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato in casa Fiorentina e di come l'asse Genova-Firenze potrebbe riscaldarsi nelle prossime settimane. I protagonisti di questa possibile operazione di mercato sono Sabiri e Zurkowski. La trattativa è stata abbozzata già da qualche giorno, ma dovrà essere definita tenendo conto degli sviluppi. Uno di questi potrebbe riguardare il Mondiale in svolgimento, visto che sia il marocchino sia il polacco sono in Qatar e con le loro prestazioni potrebbero attirare l’interesse di altre formazioni. Sabiri è al primo posto della lista dei rinforzi viola e il ds Pradé lo ha già spiegato sia al diretto interessato (il concetto gli verrà ribadito dal d.t. Burdisso, nei prossimi giorni a Doha) sia al suo agente. Stankovic, così come l'Empoli (più lontano visti i rapporti tra le società), stravedono per Zurkowski, e a quota 6-7 milioni potrebbe arrivare la fumata bianca soprattutto se la Fiorentina inserirà nell’operazione il prestito del polacco. Amrabat in questi giorni di ritiro ha tessuto al marocchino le lodi della città e del club. Italiano dal canto suo non vede l’ora di allenarlo.