GAZZETTA, Amrabat e Kokorin fuori, caccia al vice-DV9

Nel presentare le ambizioni di mercato delle varie squadre di Serie A, la Gazzetta dello Sport spiega come, in casa Fiorentina, le uscite di due calciatori ai margini del progetto tecnico potrebbero finanziare il mercato; dopo l'arrivo di Jonathan Ikoné, la priorità per i viola è l'acquisto di un attaccante che possa sostituire all'occorrenza Dusan Vlahovic; la Fiorentina pensa anche alle uscite come detto, ed in tal senso le partenze di Sofyian Amrabat e Aleksandr Kokorin, due oggetti parsi finora estranei al gruppo, potrebbero servire da cassa per raggiungere gli obiettivi di mercato, tra tutti Borja Mayoral e Mbala Nzola.