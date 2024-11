GAZZETTA, Adli rinato. I viola pensano già al riscatto

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Yacine Adli. Il centrocampista francese, decisivo in mediana sia quando ha giocato dal primo minuto sia quando è entrato a gara in corso, è arrivato a Firenze in prestito dal Milan grazie ad una grande idea del Direttore Sportivo viola Daniele Pradè. In estate l'ex Bordeaux ha salutato i rossoneri da leader dello spogliatoio, senza però aver mostrato tutto il suo talento sul campo, a Firenze invece è già diventato determinante per la manovra di Palladino. Un gol, proprio contro il Diavolo, in Serie A, un assist per Bove contro la Roma, e due corner decisivi contro il Monza per Gosens e contro il Verona per Kean. Se l'ex Milan continuasse su questo percorso i dirigenti gigliati non avrebbero dubbi nel riscattarlo per 10 milioni di Euro.

Oltre ad Adli, Palladino sembra aver rigenerato anche Riccardo Sottil. Il figlio d'arte, soprattutto dopo l'infortunio di Cataldi che ha costretto il tecnico campano ad arretrare il raggio d'azione di Bove, si è messo in mostra come esterno sinistro. Titolare nelle ultime tre gare di campionato, i numeri del numero 7 viola parlano di un giocatore che ha l’82,8% di passaggi riusciti e un passo spesso superiore ai compagni come accaduto contro il Verona con 34,27 km/h e a Genova con 33 km/h di velocità massima. Domenica contro il Verona è uscito tra gli applausi del Franchi. Nonostante i dubbi iniziali sulla posizione in campo, risposte importanti stanno arrivando anche da Beltran. L'argentino, chiamato a sostituire Gudmundsson dopo l'infortunio muscolare dell'islandese, dietro la prima punta ha trovato il suo ruolo e adesso, con due gol e tre assist realizzati, sta giocando in fiducia. Inoltre da sottolineare la grande intesa tra lui e Kean.