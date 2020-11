GAZZETTA DELLO SPORT, Flop viola: davanti è fatica

"Flop viola", è il titolo estremamente sintetico ma altrettanto esplicativo scelto dalla Gazzetta dello Sport stamattina per raccontare la sconfitta interna della Fiorentina di ieri con il Benevento, il disastroso giorno che ha segnato il ritorno di Prandelli sulla panchina gigliata. Il dato più imbarazzante riguarda le conclusioni: cinque, di cui appena due nello specchio di Montipò. Questo, assieme ai 309' trascorsi dall'ultima rete, racconta che le difficoltà offensive della gestione Iachini sono sempre lì. Il club campano dalla sua ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive, grazie anche all'effetto Ribery venuto meno: dopo un inizio in cui si è capito che non era la sua giornata, il francese è dovuto uscire causa infortunio. Le prime scelte del nuovo tecnico, però, non hanno convinto del tutto: Amrabat davanti alla difesa è al 50%, a Castrovilli serve più spazio per arrivare da dietro e Kouame non è mai entrato in partita da laterale di destra. Insomma, la strada è in salita, e per evitare che lo diventi ancora di più servono risultati immediati.